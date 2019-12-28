28 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве будет построено девять новых станций метро, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Планируется, что в 2020 году пассажиров примут четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», и пять станций Большой кольцевой линии: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».
Хуснуллин также заявил, что Москва набрала небывалый темп в строительстве метро, и отметил, что эффективнее и быстрее Москвы метро не строит никто в мире. В 2019 году в Москве было проложено 38 километров тоннелей, что является абсолютным рекордом за все время строительства метро в Москве. Однако в следующем году метростроители намерены побить этот рекорд и проложить 42 километра тоннелей.
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