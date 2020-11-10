10 ноября. Mossovetinfo.ru – Несколько десятков безымянных улиц и проектируемых проездов Москвы получили названия, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.



31 безымянная улица и проезд стали продолжением уже имеющихся топонимов, а девять улиц получили собственные названия.



В районе Лефортово появилась улица Крузенштерна, в районе Фили-Давыдково - Бульвар Солдатенкова, в районе Ховрино - улица Грачевка. В Северо-восточном административном округе появился Хибинский переулок, в Москворечье-Сабурово - Шайдаровская и Сабуровская улицы. В Северном Тушино появилась улица Бубнова, в Щукино - улица Академика Ермольиной, в Южном административном округе - улица Аршинова.