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Город (Москва и область)     10.11.2020 19:34

Девять улиц в Москве получили названия

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Теги:  Москва  улицы  названия улиц 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Несколько десятков безымянных улиц и проектируемых проездов Москвы получили названия, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.

31 безымянная улица и проезд стали продолжением уже имеющихся топонимов, а девять улиц получили собственные названия.

В районе Лефортово появилась улица Крузенштерна, в районе Фили-Давыдково - Бульвар Солдатенкова, в районе Ховрино - улица Грачевка. В Северо-восточном административном округе появился Хибинский переулок, в Москворечье-Сабурово - Шайдаровская и Сабуровская улицы. В Северном Тушино появилась улица Бубнова, в Щукино - улица Академика Ермольиной, в Южном административном округе - улица Аршинова.


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Карта места

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Теги: 
Москва  улицы  названия улиц 

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