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Город (Москва и область)     05.05.2021 12:29

Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями

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Теги:  дороги  автомобили  пешеходы 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями. Об этом сообщает mos.ru.

Ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка. В центре организации дорожного движения Большое количество краски ухудшает сцепление с дорогой, и могут произойти ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты будут скользить по дороге.

На диагональных переходах зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому перейти улицу можно, в том числе, наискосок.


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Карта места

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Теги: 
дороги  автомобили  пешеходы 

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