Другие материалы
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Город (Москва и область)
05.05.2021, 13:19
Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ
5 мая. Mossovetinfo.ru – Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Марьина Роща». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. В на...
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Город (Москва и область)
05.05.2021, 12:29
Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями
5 мая. Mossovetinfo.ru – Диагональные пешеходные переходы в Москве обозначат пунктирными линиями. Об этом сообщает mos.ru. Ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливк...
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Город (Москва и область)
05.05.2021, 11:56
Четыре подстанции скорой помощи построят в Москве до конца 2022 года
5 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца 2022 года построят четыре подстанции скорой помощи. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев. На них будут работать 66 брига...