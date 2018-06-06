6 июня. Mossovetinfo.ru – Для кварталов реновации в Москве будут разработаны комплексные схемы инженерного обеспечения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Он отметил, что соответствующее постановление 5 июня подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Комплексная схема - новый для города документ, представляющий собой текстовое описание и графическое отображение существующих и планируемых для строительства (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.



По словам Лёвкина, разработка документа позволит уже до начала строительства жилых домов иметь на всю территорию квартала реновации информацию о месторасположении планируемых инженерных сетей, их технических характеристиках.



Это предоставит застройщику и сетевым организациям возможность правильно спланировать мероприятия по подключению таких домов к инженерной инфраструктуре.



