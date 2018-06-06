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Город (Москва и область)     06.06.2018 09:11

Для кварталов реновации в Москве будут разработаны комплексные схемы инженерного обеспечения

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Теги:  реновация  жилье  строительство  переселение  документы  снос пятиэтажек 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Для кварталов реновации в Москве будут разработаны комплексные схемы инженерного обеспечения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Он отметил, что соответствующее постановление 5 июня подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплексная схема - новый для города документ, представляющий собой текстовое описание и графическое отображение существующих и планируемых для строительства (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры.

По словам Лёвкина, разработка документа позволит уже до начала строительства жилых домов иметь на всю территорию квартала реновации информацию о месторасположении планируемых инженерных сетей, их технических характеристиках.

Это предоставит застройщику и сетевым организациям возможность правильно спланировать мероприятия по подключению таких домов к инженерной инфраструктуре.


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Карта места

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Теги: 
реновация  жилье  строительство  переселение  документы  снос пятиэтажек 

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