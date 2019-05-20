20 мая. Mossovetinfo.ru – Для летнего отдыха детей в Москве подготовили более тысячи мероприятий, сообщил заместитель генерального директора «Московского центра детского, семейного отдыха и оздоровления» (Мосгортур) Дмитрий Сорокин.



Мероприятия пройдут на 50 различных площадках, среди которых 29 музеев, 6 театров и 15 анимационных центров. По словам Сорокина, ряд выездных мероприятий будет проведен в ТиНАО.