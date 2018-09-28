28 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2018 году для высадки на клумбах и цветниках в Москве вырастили более 6,5 миллионов тагетесов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



Тагетесы, которые также называют бархатцы, обычно однотонные или двухцветные, окраска цветов желтая, оранжевая, красная, бордовая или белая. Эти цветы родом из Латинской Америки и попали в Европу в средние века.



Эти цветы активно используют для высадки на московских клумбах и цветниках, так как они неприхотливы и легко приспосабливаются даже к затемненным участкам. Цветут тагетесы начиная с июня и до первых заморозков.