28 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2018 году для высадки на клумбах и цветниках в Москве вырастили более 6,5 миллионов тагетесов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Тагетесы, которые также называют бархатцы, обычно однотонные или двухцветные, окраска цветов желтая, оранжевая, красная, бордовая или белая. Эти цветы родом из Латинской Америки и попали в Европу в средние века.
Эти цветы активно используют для высадки на московских клумбах и цветниках, так как они неприхотливы и легко приспосабливаются даже к затемненным участкам. Цветут тагетесы начиная с июня и до первых заморозков.
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