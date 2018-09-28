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Город (Москва и область)     28.09.2018 11:33

Для московских клумб в 2018 году вырастили более 6,5 миллионов тагетесов

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Теги:  озеленение  цветы 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2018 году для высадки на клумбах и цветниках в Москве вырастили более 6,5 миллионов тагетесов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Тагетесы, которые также называют бархатцы, обычно однотонные или двухцветные, окраска цветов желтая, оранжевая, красная, бордовая или белая. Эти цветы родом из Латинской Америки и попали в Европу в средние века.

Эти цветы активно используют для высадки на московских клумбах и цветниках, так как они неприхотливы и легко приспосабливаются даже к затемненным участкам. Цветут тагетесы начиная с июня и до первых заморозков.


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Карта места

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Теги: 
озеленение  цветы 

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