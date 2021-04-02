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Город (Москва и область)     02.04.2021 09:55

Для москвичей составили маршруты для пробежек

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Теги:  пробежки  маршруты  сервисы  Russpass 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — На портале Russpass появились маршруты для пробежек по Москве, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что новые маршруты будут интересны тем, кто любит исследовать город во время занятий спортом.

В частности, новый предлагаемый маршрут проходит в районе здания МГУ на Воробьевых горах. Начинаясь от главного здания университета, он проходит через парк «Большой газон МГУ», мимо киностудии «Мосфильм», через улицу Косыгина на смотровую площадку на Воробьевых горах.

Пользователи могут воспользоваться не только предлагаемыми маршрутами прогулок и пробежек, но и добавить собственные маршруты

Сервис Russpss разработан по инициативе Правительства Москвы и позволяет быстро и просто спланировать путешествия по стране, приобрести билеты, забронировать отель, составить индивидуальный маршрут или воспользоваться готовым предложением.

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Карта места

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Теги: 
пробежки  маршруты  сервисы  Russpass 

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