Для первой линии «наземного метро» ЦППК закупает 23 электропоезда



26 декабря. Mossovetinfo.ru - Для первой линии так называемого «наземного метро» Лобня - Одинцово ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) закупает 23 электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Реализация проекта обойдется примерно в 40 млрд рублей. Поезда начнут поступать в собственность перевозчика с лета 2018 года.



Новые поезда будут отличаться большой вместимостью и адаптированы под частые остановки. При этом поезда будут развивать скорость до 120 км/ч.