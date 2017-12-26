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Город     26.12.2017 23:39

Для первой линии «наземного метро» ЦППК закупает 23 электропоезда

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Теги:  ЦППК  наземное метро 


26 декабря. Mossovetinfo.ru - Для первой линии так называемого «наземного метро» Лобня - Одинцово ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) закупает 23 электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реализация проекта обойдется примерно в 40 млрд рублей. Поезда начнут поступать в собственность перевозчика с лета 2018 года.

Новые поезда будут отличаться большой вместимостью и адаптированы под частые остановки. При этом поезда будут развивать скорость до 120 км/ч.

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Теги: 
ЦППК  наземное метро 

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