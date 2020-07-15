15 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще 22 стартовые площадки для строительства домов в рамках программы реновации жилья, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Новые стартовые площадки утверждены в 8 городских округах, 9 площадок расположены на месте домов, вошедших в программу реновации.
Строительство на новых стартовых площадках позволит расселить 74 пятиэтажки, в которых проживает более 5 тысяч москвичей.
Таким образом, общее количество стартовых площадок, утвержденных для строительства в рамках программы реновации, достигло 453. В общей сложности на них можно построить 6,9 миллиона квадратных метров жилья.
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