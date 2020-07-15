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Город (Москва и область)     15.07.2020 10:16

Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок

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Теги:  программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

15 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы утвердили еще 22 стартовые площадки для строительства домов в рамках программы реновации жилья, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые стартовые площадки утверждены в 8 городских округах, 9 площадок расположены на месте домов, вошедших в программу реновации.

Строительство на новых стартовых площадках позволит расселить 74 пятиэтажки, в которых проживает более 5 тысяч москвичей.

Таким образом, общее количество стартовых площадок, утвержденных для строительства в рамках программы реновации, достигло 453. В общей сложности на них можно построить 6,9 миллиона квадратных метров жилья.


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Теги: 
программа реновации жилья  стартовые площадки  реновация жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

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