Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.10.2019 08:38

Дни открытых дверей в больницах Москва в ноябре

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  больницы  здравоохранение  дни открытых дверей 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в ноябре в московских больницах в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на портале mos.ru.

В рамках проекта пройдут консультативные приемы у специалистов, лекции на тему здравоохранения, мастер-классы и практические занятия со специалистами.

Дни открытых дверей будут проходить в течение всего ноября в различных медучреждениях Москвы. Подробнее узнать о программе дней открытых дверей можно здесь.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
больницы  здравоохранение  дни открытых дверей 

Возврат к списку

Лента новостей

09:30 Город (Москва и область) Детский сад, школу и поликлинику построят в рамках программы реновации в Западном Дегунине

08:58 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы фильмов Ролана Быкова пройдут в Москве к 90-летию режиссера

08:50 Город (Москва и область) Музей Победы на Поклонной горе можно будет бесплатно посетить в «Ночь искусств»

08:38 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москва в ноябре

08:11 Общество Холодная и дождливая погода ожидается в Москве 29 октября

Актуальные материалы

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru