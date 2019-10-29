29 октября. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в ноябре в московских больницах в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на портале mos.ru.



В рамках проекта пройдут консультативные приемы у специалистов, лекции на тему здравоохранения, мастер-классы и практические занятия со специалистами.



Дни открытых дверей будут проходить в течение всего ноября в различных медучреждениях Москвы. Подробнее узнать о программе дней открытых дверей можно здесь.