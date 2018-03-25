25 марта. Mossovetinfo.ru – Больницы и медицинские центры Москвы проведут в апреле дни открытых дверей.



Для пришедших на дни открытых дверей организуют акции и лекции, в том числе для будущих мам, родителей и ветеранов.



Ознакомиться с графиком дней открытых дверей можно на официальном портале мэра и правительства столицы.