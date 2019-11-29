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Город (Москва и область)     29.11.2019 08:44

Дни открытых дверей в больницах Москвы в декабре

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Теги:  здравоохранение  больницы  дни открытых дверей 

29 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто!» в декабре в московских больницах пройдут дни открытых дверей, сообщается на портале mos.ru.

Дни открытых дверей будут проходить на протяжении всего месяца, посетители смогут получить консультации специалистов, бесплатно пройти различные медицинские обследования, познакомится с уникальными методиками лечения, прослушать лекции по профилактике и лечению различных заболеваний.

Полностью с расписание дней открытых дверей в декабре можно ознакомиться здесь.


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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  больницы  дни открытых дверей 

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