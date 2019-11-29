29 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто!» в декабре в московских больницах пройдут дни открытых дверей, сообщается на портале mos.ru.
Дни открытых дверей будут проходить на протяжении всего месяца, посетители смогут получить консультации специалистов, бесплатно пройти различные медицинские обследования, познакомится с уникальными методиками лечения, прослушать лекции по профилактике и лечению различных заболеваний.
Полностью с расписание дней открытых дверей в декабре можно ознакомиться здесь.
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