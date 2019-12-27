27 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто!» в московских больницах в январе пройдут дни открытых дверей, сообщается на портале mos.ru.



Дни открытых дверей будут проходить на протяжении всего месяца, посетители смогут получить консультации специалистов, бесплатно пройти различные медицинские обследования, познакомиться с уникальными методиками лечения, прослушать лекции по профилактике и лечению различных заболеваний.



Полностью с расписание дней открытых дверей в январе можно ознакомиться здесь.