27 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто!» в московских больницах в январе пройдут дни открытых дверей, сообщается на портале mos.ru.
Дни открытых дверей будут проходить на протяжении всего месяца, посетители смогут получить консультации специалистов, бесплатно пройти различные медицинские обследования, познакомиться с уникальными методиками лечения, прослушать лекции по профилактике и лечению различных заболеваний.
Полностью с расписание дней открытых дверей в январе можно ознакомиться здесь.
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