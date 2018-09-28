28 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские больницы в октябре проведут дни открытых дверей, сообщает портал mos.ru.



В рамках акции в течение всего октября в городских клиниках и больницах будет проведено более 100 различных мероприятий, среди которых школы здоровья, консультации, лекции, обследования, а также диагностика. Специальные мероприятия будут проведены для пожилых людей, для беременных женщин, для родителей. А в ТиНАО будут действовать специальные программы выездной диагностики.



Все мероприятия можно будет посетить бесплатно, по предварительной записи.