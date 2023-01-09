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Город (Москва и область)     09.01.2023 16:04

До 0 градусов потеплеет в Москве к концу недели - Гидрометцентр

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Теги:  Гидрометцентр  Москва  погода 

9 января, Mossovetinfo.ru - К выходным дневные температуры в Москве ожидаются около 0 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Повышение температуры в ближайшие дни пройдет на фоне ветреной погоды.

"В субботу, 14 января, облачно, небольшой снег, ночью -8...-3°, днем -5...0°, ветер юго-западный 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

По информации Гидрометцентра в другие дни текущей недели ожидается следующая погода:

"Во вторник, 10 января, облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшой снег, в Москве -19...-17°, в центре города -16...-14°, по области -21...-16°, местами до -26°. Днем местами небольшой снег, в Москве -11...-9°, по области -14...-9°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В среду, 11 января, облачно. Ночью преимущественно без осадков, в Москве -13...-11°, по области -16...-11°. Днем небольшой снег, местами метель, в Москве -10...-8°, по области -12...-7°. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В четверг, 12 января, облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в Москве -11...-9°, по области -14...-9°. Днем преимущественно без осадков, в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Ветер южный 6-11 м/с. Гололедица.

В пятницу, 13 января, облачно, местами небольшой снег, ночью -11...-6°, днем -8...-3°, ветер южный 3-8 м/с.".

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Теги: 
Гидрометцентр  Москва  погода 

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