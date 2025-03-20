 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     24.03.2025 06:15

До 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр  антициклон 

24 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта, в Москве температура после полудня резко повысится — до плюс 11-13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Под влиянием антициклона на большей части европейской территории России установится солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Гидрометцентр. Утром температура от 0 до плюс 3 градусов, ночью и утром местами гололедица.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр  антициклон 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:15 Город (Москва и область) До 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта

09:23 Власть Оперативные вопросы в сфере садоводства и огородничества будет решать специальная группа при правительстве России

13:19 В мире ВСУ за сутки потеряли свыше 1380 военных — Минобороны РФ

07:40 Общество Год назад в концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт, погибли более 140 человек

07:16 Город (Москва и область) Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта

Актуальные материалы

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

08:59 В России Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

22:26 В мире Путин и Трамп провели «продолжительный и весьма продуктивный» телефонный разговор

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru