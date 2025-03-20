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24.03.2025, 06:15
До 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта
24 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта, в Мос...
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Город (Москва и область)
22.03.2025, 07:16
Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 22 марта
22 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, 22...
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Город (Москва и область)
20.03.2025, 09:42
Собянин утвердил приоритетные проекты в сфере московского образования
20 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил приоритетные проект...