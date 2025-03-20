До 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта

24 марта — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 марта, в Москве температура после полудня резко повысится — до плюс 11-13 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.



Под влиянием антициклона на большей части европейской территории России установится солнечная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, сообщает Гидрометцентр. Утром температура от 0 до плюс 3 градусов, ночью и утром местами гололедица.

