До 16 градусов тепла ожидается в столичном регионе 21 сентября

21 сентября, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 21 сентября, - сообщает Гидрометцентр России.



Ветер восточный, 3-8 м/c, атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.