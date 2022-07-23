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Город (Москва и область)     23.07.2022 11:56

До 22 августа закрыли для пассажиров участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка»

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Теги:  Москва  метро  закрытие  участок  БКЛ 

23 июля. Mossovetinfo.ru - Участок от «Савеловской» до «Петровского парка» БКЛ метро закрыли для пассажиров до 22 августа, сообщают московские власти. В период закрытия будут проводиться работы по присоединению строящегося участка БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к действующей линии.

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Теги: 
Москва  метро  закрытие  участок  БКЛ 

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