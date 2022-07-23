До 22 августа закрыли для пассажиров участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка»

23 июля. Mossovetinfo.ru - Участок от «Савеловской» до «Петровского парка» БКЛ метро закрыли для пассажиров до 22 августа, сообщают московские власти. В период закрытия будут проводиться работы по присоединению строящегося участка БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» к действующей линии.

