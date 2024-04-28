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Город (Москва и область)
30.04.2024, 09:08
До 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 апреля
30 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ...
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Город (Москва и область)
29.04.2024, 10:26
Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» стартовал в Москве
29 апреля — Mossovetinfo.ru — В Москве по 5 мая стартовал благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Праздничные ...
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Город (Москва и область)
28.04.2024, 09:28
В Москве заработали сервисы проверки графика отключения горячей воды
28 апреля — Mossovetinfo.ru — Сервис проверки графика отключения горячей воды заработали на портале мэра Москвы, так...