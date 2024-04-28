До 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 апреля

30 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.



«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/c», – говорится в сообщении.