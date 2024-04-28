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Город (Москва и область)     30.04.2024 09:08

До 23 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 апреля

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Теги:  Москва  погода  Московская область 

30 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  погода  Московская область 

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