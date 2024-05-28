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Город (Москва и область)     03.06.2024 09:26

До 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 3 июня

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

3 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 3 июня, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, - сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза, град. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c, при грозе порывы до 15 м/c», – говорится в сообщении.


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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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