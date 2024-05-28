До 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 3 июня

3 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 3 июня, атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, - сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза, град. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c, при грозе порывы до 15 м/c», – говорится в сообщении.



