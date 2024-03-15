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Город (Москва и область)     19.03.2024 10:05

До 7 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 19 марта

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

19 марта — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 19 марта, —  сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Накануне Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, что в середине недели в город придет небольшое похолодание и ночная температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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