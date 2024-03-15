До 7 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 19 марта

19 марта — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 19 марта, — сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.



Накануне Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков рассказал, что в середине недели в город придет небольшое похолодание и ночная температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

