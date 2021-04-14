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Город (Москва и область)     14.04.2021 14:43

До конца 2023 года в ТиНАО откроются семь станций метро

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Теги:  метро  строительство  ТиНАО  открытие 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — До конца 2023 года на территории ТиНАО откроют семь новых станций метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Будут открыты станции Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринское», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино», «Внуково».

Жидкин напомнил, что к настоящему моменту на территории ТиНАО открыто 8 станций метро.

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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  ТиНАО  открытие 

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