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Город (Москва и область)     24.06.2019 08:29

До конца года электробусы запустят еще на 8 маршрутах общественного транспорта Москвы

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Теги:  электробусы  общественный транспорт 

23 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года электробусы запустят еще на восьми маршрутах наземного общественного транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент электробусы в Москве работают на девяти маршрутах. Всего пассажиров перевозят 120 автобусов на электрической тяге. До конца года количество электробусов в Москве должно вырасти до 300.

В течение года электробусы запустят по маршрутам, в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы. Электробусы начнут перевозить пассажиров по следующим маршрутам: № 107 от метро «Филевский парк» до платформы «Матвеевская», № 205к от Киевского вокзала до остановки Улица Довженко, № 271 от Крылатского до метро «Полежаевская», № 791 от Киевского вокзала до 4-го Сетуньского проезда, № 832 от остановки «Крылатское» до спортивного центра «Крылатское»», Т7 от метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник», Т17 от Озерной улицы до Киевского вокзала, и Т34к от Улицы Кравченко до Киевского вокзала.


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Теги: 
электробусы  общественный транспорт 

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