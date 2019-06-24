23 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года электробусы запустят еще на восьми маршрутах наземного общественного транспорта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В настоящий момент электробусы в Москве работают на девяти маршрутах. Всего пассажиров перевозят 120 автобусов на электрической тяге. До конца года количество электробусов в Москве должно вырасти до 300.



В течение года электробусы запустят по маршрутам, в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы. Электробусы начнут перевозить пассажиров по следующим маршрутам: № 107 от метро «Филевский парк» до платформы «Матвеевская», № 205к от Киевского вокзала до остановки Улица Довженко, № 271 от Крылатского до метро «Полежаевская», № 791 от Киевского вокзала до 4-го Сетуньского проезда, № 832 от остановки «Крылатское» до спортивного центра «Крылатское»», Т7 от метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник», Т17 от Озерной улицы до Киевского вокзала, и Т34к от Улицы Кравченко до Киевского вокзала.