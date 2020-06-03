3 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года в Москве будет построено 67 домов для переселения граждан по программе реновации жилья, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.



По словам Левкина, из-за пандемии коронавируса планы реализации программы реновации пришлось скорректировать, однако сейчас график работ составлен таким образом, чтобы нагнать появившееся отставание.



К настоящему моменту 50 домов уже переданы под заселение в рамках программы реновации, ведется строительство еще 171 дома, 91 дом находится в стадии проектирования.



Уже построенные дома позволили начать переселение жителей из 132 старых домов, попавших в программу реновации.