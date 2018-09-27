27 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве в рамках программы реновации планируют снести 18 домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, полностью сроки реализации программы реновации будут определены к концу 2019 года. К этому моменту все жители домов, попавших в программу реновации, узнают сроки переезда в новые квартиры и сноса их старых домов.
Ранее сообщалось, что до конца года переезд по программе реновации начнут жители 30 домов в Москве. Для них уже построено 34 дома, в 13 из них уже начался переезд.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.
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