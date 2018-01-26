26 января. Mossovetinfo.ru – До конца марта на маршруты наземного транспорта выйдут 588 автобусов и около 20 трамваев. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Также в марте поступят современные поезда «Москва» и трамваи «Витязь-М». Новый транспорт будет отвечать всем требованиям безопасности, надежности и экологичности.