До минус 16 градусов ночью ожидается в середине предстоящей недели в Москве – Росгидромет

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Снижение температуры к середине предстоящей недели до минус 16 градусов ночью, - в ночь на четверг 15 февраля, - прогнозирует Росгидромет в недельном прогнозе, опубликованном на сайте организации.



«15 февраля, четверг, ночью -16 °C. Облачно, небольшой кратковременный снег 759 мм рт. ст. 0 мм 36 % В 2 м/с. Днем -9 °C. Облачно, небольшой кратковременный снег», - сообщает Росгидромет.



В ночь на 16 февраля температура в Москве ночью ожидается до -12 °C, а днем 16 февраля - -6 °C.

Напомним, что 16 февраля 2018 года - второе новолуние после зимнего солнцестояния. Оно наступит в 18:13 по московскому времени или в 23:13 по пекинскому и это время будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Новый год китайцы еще называют фестивалем весны, когда природа пробуждается от зимней спячки, и начинается новая жизнь.



К концу недели, в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 февраля, температура составит -5 °C. Днем в воскресенье 18 февраля, когда завершается празднование Масленицы, дневная температура составит -2°C.