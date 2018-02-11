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Город (Москва и область)     11.02.2018 15:41

До минус 16 градусов ночью ожидается в середине предстоящей недели в Москве – Росгидромет

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Теги:  Москва  Росгидромет  погода  15 февраля  16 февраля  18 февраля  прогноз  новолуние  китайский Новый год 

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Снижение температуры к середине предстоящей недели до минус 16 градусов ночью, - в ночь на четверг 15 февраля, - прогнозирует Росгидромет в недельном прогнозе, опубликованном на сайте организации.

«15 февраля, четверг, ночью -16 °C. Облачно, небольшой кратковременный снег 759 мм рт. ст. 0 мм 36 % В 2 м/с. Днем -9 °C. Облачно, небольшой кратковременный снег», -  сообщает Росгидромет.

В ночь на 16 февраля температура в Москве ночью ожидается до -12 °C, а днем 16 февраля -  -6 °C.
Напомним, что 16 февраля 2018 года - второе новолуние после зимнего солнцестояния. Оно наступит в 18:13 по московскому времени или в 23:13 по пекинскому и это время будет считаться началом Нового года по восточному календарю. Новый год китайцы еще называют фестивалем весны, когда природа пробуждается от зимней спячки, и начинается новая жизнь.

К концу недели, в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 февраля, температура составит -5 °C. Днем в воскресенье 18 февраля, когда завершается празднование Масленицы, дневная температура составит -2°C.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Росгидромет  погода  15 февраля  16 февраля  18 февраля  прогноз  новолуние  китайский Новый год 

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