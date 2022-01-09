До минус 20 градусов в Москве может опуститься температура 11-12 января

9 января. Mossovetinfo.ru - Во вторник и среду, 11-12 января, до минус 20 градусов в Москве может опуститься температура воздуха, информируют городские власти. В понедельник, 10 января, днем ожидается минус семь — минус пять градусов.



По информации зам мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, на основе краткосрочного прогноза погоды городские службы заблаговременно,в автоматическом режиме, поднимают температуру в системе теплоснабжения.