 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Город (Москва и область)     09.01.2022 09:01

До минус 20 градусов в Москве может опуститься температура 11-12 января

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  теплоснабжение 

9 января. Mossovetinfo.ru - Во вторник и среду, 11-12 января, до минус 20 градусов в Москве может опуститься температура воздуха, информируют городские власти. В понедельник, 10 января, днем ожидается минус семь — минус пять градусов.

По информации зам мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, на основе краткосрочного прогноза погоды городские службы заблаговременно,в автоматическом режиме, поднимают температуру в системе теплоснабжения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  теплоснабжение 

Возврат к списку

Лента новостей

09:01 Город (Москва и область) До минус 20 градусов в Москве может опуститься температура 11-12 января

10:43 В мире По делу о госизмене задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана

07:32 Общество Святейший Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана

02:33 В мире В Казахстан направят Коллективные миротворческие силы ОДКБ

20:38 Общество Режим ЧП введён на всей территории Казахстана

Актуальные материалы

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

19:21 Город (Москва и область) Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru