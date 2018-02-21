До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Аномальные морозы до минус 20 градусов в Москве и до минус 25 градусов в Московском регионе ожидается через сутки, в ночь на 23 февраля, с приходом в регион арктического воздуха. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Для Москвы 23 февраля местами небольшой снег, ночные температуры опустятся до минус 18-20 градусов, по области - до минус 25 градусов», - сказал Вильфанд. «Такая погода является аномальной холодной для конца февраля», -.сообщил он.



При этом дневные температуры будут держаться на уровне минус 9-13 градусов.



Ожидается, что весенняя погода придет в Москву через месяц - 23 марта.