18 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья достроят до конца 2020 года в районе Северное Бутово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Трехсекционный монолитный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой строится на Феодосийской улице. В доме будет 230 квартир: 51 однокомнатная, 145 двухкомнатных и 34 трехкомнатных.



Первый этаж будет отдан под общественные нужды. Кроме того, проект дома предусматривает создание безбарьерной среды.