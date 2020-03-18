18 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья достроят до конца 2020 года в районе Северное Бутово, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Трехсекционный монолитный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой строится на Феодосийской улице. В доме будет 230 квартир: 51 однокомнатная, 145 двухкомнатных и 34 трехкомнатных.
Первый этаж будет отдан под общественные нужды. Кроме того, проект дома предусматривает создание безбарьерной среды.
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