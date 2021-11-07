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Город (Москва и область)     07.11.2021 14:58

До среды, 10 ноября, в Москве и регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления

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Теги:  Москва  Московская область  погода  давление  перепады 

7 ноября, Mossovetinfo.ru - «До середины будущей недели атмосферное давление прогнозируется неустойчивое. Его рост будет сменяться падением», - говорится в сообщении на портале «Метеоновости». В эти дни циклоны и антициклоны в регионе также будут влиять на смену погоды.

В воскресенье, 7 ноября, в столичном регионе атмосферное давление подросло и составляет 746 мм ртутного столба.
В начале новой недели атмосферное давление резко понизится, в середине дня в понедельник оно составит 737 мм ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы.
В среду, 10 ноября, продолжится рост давления, оно составит 762 мм ртутного столба, а это более чем на 10 единиц выше нормального.

У метеозависимых людей и страдающих высоким внутричерепным давлением перепады атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  давление  перепады 

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