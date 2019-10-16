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Город (Москва и область)     16.10.2019 12:47

До станций МЦД-2 в Красногорске запустят 80 автобусных маршрутов

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Теги:  Московская область  МЦД-2  Красногорск  автобусы 

16 октября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковном Красногорске запустят 80 автобусных маршрутов до станций МЦД-2 «Нахабино – Подольск», сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Для перевозки пассажиров будет задействовано 500 автобусов различной вместимости, интервалы движения составят 5-10 минут. Маршруты будут оптимизированы таким образом, чтобы они заезжали к станциям МЦД-2.

Автобусы будут ходить до 6 станций МЦД расположенных в городском округе Красногорск: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорск, Павшино и до новой станции Пенягино.

С открытием МЦД-2 улучшится транспортная доступность для 170 тысяч жителей Красногорска. Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 года.


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Теги: 
Московская область  МЦД-2  Красногорск  автобусы 

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