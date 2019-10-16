16 октября. Mossovetinfo.ru – В Подмосковном Красногорске запустят 80 автобусных маршрутов до станций МЦД-2 «Нахабино – Подольск», сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.



Для перевозки пассажиров будет задействовано 500 автобусов различной вместимости, интервалы движения составят 5-10 минут. Маршруты будут оптимизированы таким образом, чтобы они заезжали к станциям МЦД-2.



Автобусы будут ходить до 6 станций МЦД расположенных в городском округе Красногорск: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорск, Павшино и до новой станции Пенягино.



С открытием МЦД-2 улучшится транспортная доступность для 170 тысяч жителей Красногорска. Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется запустить в конце 2019 года.