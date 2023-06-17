До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин

19 июня — Mossovetinfo.ru — До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - «Солнечной», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин своем официальном Telegram-канале.



«Остальные уже привели в порядок. Работаем над этим с коллегами из Российских железных дорог и Центральной пригородной пассажирской компании», — написал Собянин.



«На «Солнечной» частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих», — отметил мэр Москвы.



«Западный радиус МЦД-4 - первое железнодорожное направление с полностью обновленной инфраструктурой», — подчеркнул Сергей Собянин, — станции «Очаково», «Минская», «Лесной Городок», «Переделкино», «Мещерская», «Толстопальцево», «Аминьевская», «Матвеевская», «Кокошкино», «Апрелевка», «Внуково», «Крекшино», «Мичуринец», «Санино» и «Победа» на Калужском направлении открыты или реконструированы за последние три года.