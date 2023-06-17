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Город (Москва и область)
19.06.2023, 08:53
До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин
19 июня — Mossovetinfo.ru — До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - ...
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Город (Москва и область)
17.06.2023, 15:38
Будут закрыты несколько участков на МКАД ночью, с 01:00 до 05:00, с 18 до 21 июня - схема
17 июня — Mossovetinfo.ru — С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты девять участков на МКАД. Это св...
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Город (Москва и область)
17.06.2023, 15:24
Участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» серой ветки метро закрыт до 19 июня
17 июня — Mossovetinfo.ru — 17-18 июня закрыт участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» Серпуховско-Тимиря...