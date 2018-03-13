Доходный дом начала ХХ века на востоке Москвы выставлен на аукцио

13 марта. Mossovetinfo.ru - Доходный дом начала ХХ века выставили на аукцион. Об этом сообщили в департамента города Москвы по конкурентной политике.



Доходный дом московского промышленника-старообрядца Горбунова в Преображенском районе передадут в аренду на 49 лет.



Арендатор сможет перейти на ставку 1 рубль за квадратный метр в год, после того как выполнит условия сделки по сохранению исторического знания. Начальная стоимость лота составляет 7,5 миллиона рублей.



Здание по адресу: улица Девятая Рота, дом 16 было построено в 1905 году.