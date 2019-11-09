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Город (Москва и область)     09.11.2019 11:04

Дом Долговых отреставрируют

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Теги:  реставрация 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – В Мещанском районе отреставрируют Дом Долговых. Об этом сообщает mos.ru. Это объект культурного наследия федерального значения. 

Проект реставрации согласовал Департамент культурного наследия города Москвы. Планировка здания сохранилась с начала XX века.



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Теги: 
реставрация 

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