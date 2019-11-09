9 ноября. Mossovetinfo.ru – В Мещанском районе отреставрируют Дом Долговых. Об этом сообщает mos.ru. Это объект культурного наследия федерального значения.
Проект реставрации согласовал Департамент культурного наследия города Москвы. Планировка здания сохранилась с начала XX века.
11:04 Город (Москва и область) Дом Долговых отреставрируют
11:00 Общество Какой будет погода в Москве в выходные, 9 и 10 ноября
16:52 Город (Москва и область) Пешеходный мост через Яузу соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные
16:20 Власть Депутатские объединения Мосгордумы подготовили поправки к проекту бюджета Москвы
16:12 Город (Москва и область) Проекты планировки кварталов по реновации вынесут на публичные слушания еще в трех районах Москвы
16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября
10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники
10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники
09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО