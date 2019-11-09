9 ноября. Mossovetinfo.ru – В Мещанском районе отреставрируют Дом Долговых. Об этом сообщает mos.ru. Это объект культурного наследия федерального значения.



Проект реставрации согласовал Департамент культурного наследия города Москвы. Планировка здания сохранилась с начала XX века.