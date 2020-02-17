17 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья введут в эксплуатацию в районе Северное Тушино в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Односекционный жилой дом на 161 квартиру строится по индивидуальному проекту на улице Свободы. В доме будет 20 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 20 трехкомнатных квартир. В настоящее время уже выполнены работы по возведению железобетонного каркаса здания и облицовке фасадов, идут работы по устройству внутренних инженерных сетей и отделке квартир.
Первый этаж здания будет нежилой, в нем разместятся помещения общественного назначения. В вестибюле обустроят комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, колясочная, зона почтовых ящиков. В здании установят лифты грузоподъемностью в 450 и 1000 килограммов.
Прилегающая к дому территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадка, места для отдыха, будут разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.
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