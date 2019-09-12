12 сентября. Mossovetinfo.ru – Дом с подземной парковкой по программе реновации жилья строится в московском районе Царицыно, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Двухсекционный дом на 194 квартиры строится по индивидуальному проекту на Кавказском бульваре. В доме будет 32 однокомнатные, 130 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры.



Первые этажи в каждой секции будут нежилыми, там разместятся комнаты дежурных, зоны почтовых ящиков, лифтовые холлы и вестибюли, комнаты для хранения колясок. Также на первом этаже разместятся помещения общественного назначения: магазины кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции.



В каждой секции будет установлено по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Дом будет оборудован системой охранного наблюдения, с видеоконтролем въезда на придомовую территорию.



Прилегающая к дому территория будет благоустроена, там появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, будет проведено озеленение. Кроме того, помимо подземной парковки возле дома обустроят плоскостные стоянки с местами для инвалидов.



Строительство здания планируется завершить в 2020 году.