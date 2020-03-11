11 марта. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства дома по программе реновации жилья в районе Крюково, сообщает пресс-служба ведомства.



Трехсекционный жилой дом на 240 квартир с подземным этажом будет построен на Георгиевском проспекте. Ряд квартир в доме будет приспособлена под нужны маломобильных граждан. На первом этаже будут расположены помещения общественного назначения.



В каждом подъезде здания будет по два лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, разбивку газонов, высадку деревьев и кустарников, обустройство детских и спортивных площадок, мест для отдыха, плоскостных парковок, установку малых архитектурных форм, обустройство наружного освещения территории.