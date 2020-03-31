31 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации построят в районе Нагатинский Затон, проект строительства согласован Москомэкспертизой, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Дом на 264 квартиры будет построен на улице Речников. Дом будет состоять из двух односекционных корпусов на 132 квартиры каждый, которые будут соединены стилобатом. В стилобате разместится подземная автостоянка и общественные помещения.
Въезды на автостоянку будут оборудованы шлагбаумами, которые будут открываться с помощью магнитных карт. Кроме того, доступ на стоянку будут контролировать сотрудники объединенной диспетчерской службы и охраны.
Каждый корпус будет оборудован тремя лифтами. Помимо этого, попасть на подземную стоянку можно будет по лестницам.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят лавочки и урны, оборудуют наружное освещение, обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха.
13:40 Город (Москва и область) Дом на 264 квартиры построят по реновации в Нагатинском Затоне
13:14 В России Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом, но рост числа заболевших возможен - Минздрав
12:55 Город (Москва и область) Только 10% новых заболевших коронавирусом в Москве в последние время посещали Европу
12:36 В России Минюст предложил временно приостановить регистрацию браков
12:21 Власть Госдума приняла пакет законов в связи с пандемией коронавируса
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений