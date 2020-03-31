31 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации построят в районе Нагатинский Затон, проект строительства согласован Москомэкспертизой, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Дом на 264 квартиры будет построен на улице Речников. Дом будет состоять из двух односекционных корпусов на 132 квартиры каждый, которые будут соединены стилобатом. В стилобате разместится подземная автостоянка и общественные помещения.



Въезды на автостоянку будут оборудованы шлагбаумами, которые будут открываться с помощью магнитных карт. Кроме того, доступ на стоянку будут контролировать сотрудники объединенной диспетчерской службы и охраны.



Каждый корпус будет оборудован тремя лифтами. Помимо этого, попасть на подземную стоянку можно будет по лестницам.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят лавочки и урны, оборудуют наружное освещение, обустроят детские и спортивные площадки, места для отдыха.