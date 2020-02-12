12 февраля. Mossovetinfo.ru – Жилой дом в рамках программы реновации жилья будет построен в районе Коньково до конца 2020 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Шестисекционный дом на 396 квартир строится в 44-47 квартале Коньково. В доме будет 144 однокомнатные квартиры, 180 двухкомнатных и 72 трехкомнатные.
Проект дома предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных граждан. На первом этаже будут оборудованы комнаты для консьержей, лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, будут высажены деревья и кустарники.
В настоящее время идет завершение строительства, в доме проходят отделочные работы.
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