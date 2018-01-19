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Город     19.01.2018 09:45

Дом Плевако признан выявленным объектом культурного наследия‍

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Теги:  Дом Плевако  объекты культурного наследия 

19 января. Mossovetinfo.ru - Доходный дом адвоката Федора Плевако получил статус выявленного объекта культурного наследия Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Здание расположено по адресу: Новинский бульвар, дом 18а. Его построили в 1905 году в стиле северного модерна. Е

Фасады здания украшают майоликовые панно, изготовленные в Абрамцевской гончарной мастерской Саввы Мамонтова.

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Карта места

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Теги: 
Дом Плевако  объекты культурного наследия 

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