Дом Плевако признан выявленным объектом культурного наследия‍

19 января. Mossovetinfo.ru - Доходный дом адвоката Федора Плевако получил статус выявленного объекта культурного наследия Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Здание расположено по адресу: Новинский бульвар, дом 18а. Его построили в 1905 году в стиле северного модерна. Е



Фасады здания украшают майоликовые панно, изготовленные в Абрамцевской гончарной мастерской Саввы Мамонтова.