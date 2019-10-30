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Город (Москва и область)     30.10.2019 12:43

Дом по программе реновации построят в Марфино

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Теги:  программа реновации жилья  Марфино  программа реновации  Москомархитектура  реновация жилья 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительство дома по программе реновации жилья в московском районе Марфино, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом на 88 квартир будет построен на улице Академика Комарова. В доме будет 32 однокомнатные квартиры, 24 двухкомнатные и 32 трехкомнатные.

Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся торговые помещения и помещения общественного назначения. В вестибюле установят два лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома обустроят детскую и две спортивные площадки, проезды, пешеходные зоны, на перепадах высот появятся лестницы. Также возле дома появятся шумозащитные ограждения, во дворе появятся лавочки и урны, будут разбиты газоны, высажены деревья и кустарники.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Марфино  программа реновации  Москомархитектура  реновация жилья 

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