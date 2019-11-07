7 ноября. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья построят в районе Южное Медведково в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Двухсекционный дом разной этажности с подземной парковкой построят в проезде Дежнева по индивидуальному проекту. В доме будет 128 квартир: 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Несколько однокомнатных квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся торговые помещения и социально-бытовые объекты. В вестибюлях зданий разместят комнаты консьержей, помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Полы вестибюлей и лифтовых холлов будут расположены на уровне земли, чтобы маломобильные люди и мамы с колясками могли без проблем попасть в подъезд и в лифт. В каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Дом будет оборудован системами видеоконтроля, охраны входов, управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Возле дома оборудуют детскую площадку и места для отдыха, придомовую территорию благоустроят и озеленят. Кроме того, возле дома появится плоскостная парковка.
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