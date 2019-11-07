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Город (Москва и область)     07.11.2019 17:14

Дом по программе реновации построят в Южном Медведково в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  Южное Медведково  реновация жилья  строительство  программа реновации 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья построят в районе Южное Медведково в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Двухсекционный дом разной этажности с подземной парковкой построят в проезде Дежнева по индивидуальному проекту. В доме будет 128 квартир: 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Несколько однокомнатных квартир будут приспособлены для маломобильных граждан.

Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся торговые помещения и социально-бытовые объекты. В вестибюлях зданий разместят комнаты консьержей, помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Полы вестибюлей и лифтовых холлов будут расположены на уровне земли, чтобы маломобильные люди и мамы с колясками могли без проблем попасть в подъезд и в лифт. В каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Дом будет оборудован системами видеоконтроля, охраны входов, управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Возле дома оборудуют детскую площадку и места для отдыха, придомовую территорию благоустроят и озеленят. Кроме того, возле дома появится плоскостная парковка.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Южное Медведково  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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