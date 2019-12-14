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Город (Москва и область)     14.12.2019 16:41

Дом по программе реновации жилья построят в Бирюлеве Западном в 2021 году

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Теги:  программа реновации жилья  Бирюлево Западное  реновация жилья  строительство  программа реновации 

14 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет построен в районе Бирюлево Западное в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционный дом на 75 квартир с подземной автостоянкой будет построен по индивидуальному проекту в Булатниковском проезде. В доме будет 22 однокомнатные, 46 двухкомнатных и 7 трехкомнатных квартир. Три квартиры будут приспособлены для нужд маломобильных граждан.

Первый этаж зданий будет нежилым, там разместятся коммерческие и социально-бытовые учреждения. Также там расположится центр информирования населения.

В вестибюле здания будет расположена комната консьержа, помещение для колясок, кладовая для хранения уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков. Дом будет оборудован двумя пассажирским лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. Вход в подъезд, вестибюль и лифтовой холл будут расположены на одном уровне с землей, чтобы маломобильные граждане и родители с детскими колясками могли беспрепятственно попадать в здание.

Здание будет оборудовано системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Прилегающая территория будет благоустроена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, место для отдыха, разобьют газоны, высадят деревья. Также возле дома будет организована плоскостная парковка.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Бирюлево Западное  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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