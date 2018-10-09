9 октября. Mossovetinfo.ru – Дом, построенный в рамках программы реновации на севере Москвы, поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



Дом на 207 квартир построен на улице Долгопрудная. Его общая площадь составляет 14,5 тысячи квадратных метров, жилая – 9,1 тысячи квадратных метров.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.