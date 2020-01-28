28 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен к 2022 году в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Дом из трех одноподъездных секций с общей подземной автостоянкой будет построен на улице Мельникова. В доме будет 378 квартир, несколько из них приспособят для маломобильных граждан.



Первые этажи здания будут нежилым, с витринным остеклением до потолка. Дворовая территория будет благоустроена и озеленена, там появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха.