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Город (Москва и область)     28.01.2020 14:04

Дом по реновации построят к 2022 году в Таганском районе

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Таганский район  реновация жилья 

28 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен к 2022 году в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Дом из трех одноподъездных секций с общей подземной автостоянкой будет построен на улице Мельникова. В доме будет 378 квартир, несколько из них приспособят для маломобильных граждан.

Первые этажи здания будут нежилым, с витринным остеклением до потолка. Дворовая территория будет благоустроена и озеленена, там появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  Таганский район  реновация жилья 

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