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Город (Москва и область)
28.01.2020, 14:04
Дом по реновации построят к 2022 году в Таганском районе
28 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен к 2022 году в Таганском районе Москвы, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Дом из трех одноподъездных ...
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Город (Москва и область)
28.01.2020, 12:34
Штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом создан в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом, сообщил с воем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, власти Москвы...
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Город (Москва и область)
28.01.2020, 10:52
Снегопад затруднит дорожное движение в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru – В Москве в течение всего дня ожидается снегопад, что приведет к снижению скорости движения и увеличению числа заторов на дорогах, сообщается в официальном микроблоге Це...