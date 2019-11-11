11 ноября. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Алекссевский, сообщается на официальном сайте Стройокмоплекса Москвы.
Четырехсекционное здание разной этажности с подземной парковкой будет построено на улице Староалексеевская по индивидуальному проекту. В здании будет 326 квартир: 63 однокомнатных, 234 двухкомнатные, 29 трехкомнатных.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместятся магазины, кафе, кружки и секции для детей, салоны красоты и спортклубы, а также Центр информирования населения.
В вестибюлях здания разместят зоны почтовых ящиков, комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и кладовые для уборочного инвентаря. Каждый подъезд будет оборудован лифтами грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Придомовая территория будет благоустроена, возле дома разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадку, а также места для отдыха. Кроме того, возле дома будет обустроена плоскостная парковка, на которой предусмотрят места для маломобильных граждан.
В настоящий момент выполнены все подготовительные работы, ведется строительство подземной парковки и первого нежилого этажа. Завершить строительство дома планируется в 2021 году.
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