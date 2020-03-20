20 марта. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья будет построен в районе Хорошево-Мневники в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Односекционный дом на 176 квартир строится по индивидуальному проекту на набережной Новикова-Прибоя. В доме будет 28 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 22 трехкомнатных квартиры. Две квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.
В вестибюле здания оборудуют комнату для консьержа, помещения для колясок и уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков. Здание оснастят тремя пассажирскими лифтами, два из которых грузоподъемностью 630 килограммов и еще один – 1000 килограммов.
Вход в подъезд, полы в вестибюле и лифтовом холле будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить маломомбильным гражданам и мамам с колясками попадание в здание.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детские площадки, места для отдыха и плоскостная парковка.
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