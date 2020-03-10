10 марта. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет построен в районе Южное Медведково в 2022 году, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Двухсекционный 18-этажный жилой дом будет построен по индивидуальному проекту на улице Молодцова. В доме будет 187 квартир: 34 однокомнатные, 119 двухкомнатных, 34 трехкомнатные. Три квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж здания будет нежилым, там разместят магазины, аптеки, салоны красоты, детские кружки. В вестибюлях обустроят лифтовые холлы, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков, комнаты консьержей, оборудованные санузлами, а также помещения для хранения уборочного инвентаря. В каждом подъезде установят группу лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.
Входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы облегчить доступ в здание мамам с колясками и маломобильным гражданам.
Дом будет оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
Во дворе дома будут обустроены три детские и две спортивные площадки, место для отдыха, прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, также возле дома появится плоскостная парковка.
В настоящее время идут работы по ограждению стройплощадки, обустройству бытового городка и временных дорог.
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