21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в Южном Тушине в 2021 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Дом на 120 квартир с подземной парковкой будет построен в Светлогорском проезде.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, возле дома будут разбиты газоны и цветники, во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха.
Застройщиком выступает Московский фонд реновации. Разрешение на строительство действительно до августа 2021 года.
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