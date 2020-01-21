21 января. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья построят в Южном Тушине в 2021 году, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.



Дом на 120 квартир с подземной парковкой будет построен в Светлогорском проезде.



Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, возле дома будут разбиты газоны и цветники, во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха.



Застройщиком выступает Московский фонд реновации. Разрешение на строительство действительно до августа 2021 года.